Jetour представил гибридные T1 и T2 в ЮАР

Китайский автопроизводитель Jetour укрепляет свои позиции на рынке ЮАР, представив гибридные версии популярных моделей. Модели T1 и T2, уже входящие в пятёрку самых продаваемых китайских легковых автомобилей в стране, теперь доступны с подключаемыми гибридными силовыми установками (PHEV). По словам вице-президента Jetour SA Ника Кэмпбелла, этот шаг является частью стратегии по поиску баланса между экологичностью и практической ценностью для потребителей, предлагая снижение расхода топлива и ежедневных эксплуатационных затрат. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© Jetour

Новинка T1 PHEV оснащается 1,5-литровым двигателем и аккумулятором ёмкостью 18,4 кВт·ч, что в совокупности выдаёт 250 кВт мощности и 530 Н·м крутящего момента. Запас хода исключительно на электротяге заявлен на уровне 100 километров, а общий пробег достигает 1200 километров. Стартовая цена составляет 689 900 южноафриканских рандов, что на 30 000 рандов выше стоимости бензиновой версии Odyssey Dark Night с двигателем 2.0T. В базовую комплектацию включено домашнее зарядное устройство переменного тока.

Флагманская модель T2 PHEV предлагает более мощную гибридную установку: 265 кВт и 610 Н·м при той же ёмкости аккумулятора. Однако её запас хода на электротяге немного скромнее — 90 километров, хотя общий запас хода в смешанном цикле остаётся аналогичным T1 PHEV. Цена начинается от 779 900 рандов, что на 75 000 рандов дороже бензинового аналога, и также включает стандартное зарядное устройство. Успешные продажи этих моделей в марте 2026 года позволили бренду войти в десятку самых продаваемых автомобильных марок в ЮАР.