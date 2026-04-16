Продажи Lexus в России выросли вдвое за 3 месяца

За первые три месяца 2026 года в России было зарегистрировано 1122 новых автомобилей Lexus. Это в 2,2 раза (+118%) превышает показатель января-марта прошлого года (515 шт), сообщил в своем Telegram-канале глава «Автостата» Сергей Целиков.

Основной локомотив роста — модель RX. Этот кроссовер выбрали 682 покупателя, что составляет более 60% от общего объема марки. Продажи модели взлетели сразу в 4 раза (+301%), сообщил эксперт.

Не отстает и флагманский внедорожник LX: он занял еще четверть рынка марки (282 автомобиля). Продажи остальных моделей семейства (седаны, другие кроссоверы) остаются незначительными.

Любопытной деталью статистики стало происхождение автомобилей. Несмотря на опасения, доля машин китайской сборки оказалась невелика — всего 13%. Подавляющий объем зарегистрированных Lexus (87%) имеют японское происхождение.

Однако пути ввоза новых автомобилей различаются. Аналитики отмечают, что основным транзитным узлом для новых Lexus сегодня является Киргизия. Через эту страну идет наибольший поток автомобилей в РФ в обход традиционных логистических цепочек.