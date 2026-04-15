Анонсирован выход прототипа нового Jensen Interceptor GTX

Британский автопроизводитель Jensen, некогда известный производством кузовов для малолитражек и английских спорткаров, официально завершил деятельность в 2011 году, хотя фактически перестал существовать ещё в конце 1970-х. Неудачные попытки возрождения в 2001 и 2015 годах теперь могут смениться успехом благодаря новому проекту. Компания Jensen International Automotive объявила 15 апреля, что её будущая модель получит название Jensen Interceptor GTX, и поделилась планами по запуску, включая презентацию предсерийного прототипа до конца июня. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Важную роль в проекте сыграл Джефф Куэйл, заметная фигура в автомобильной промышленности США и сын бывшего владельца Jensen Motors Кьелла Куэйла. Возрождение марки Interceptor отсылает к культовой поздней модели Jensen Interceptor 1972 года, которая отличалась уникальным дизайном с выпуклыми задними стойками, кузовом из стекловолокна итальянской разработки, компоновкой 2+2 и американским двигателем большого объёма, собранным в Англии.

Новый Jensen Interceptor GTX, запланированный к представлению в 2026 году, будет иметь лаконичный дизайн, алюминиевый кузов ручной работы и соответствующее алюминиевое шасси. Автомобиль снова оснастят двигателем V8, причём сообщается, что этот агрегат будет изготовлен на заказ. Дополнительные подробности станут известны ближе к премьере, что оставляет пространство для ожиданий в автомобильном сообществе.