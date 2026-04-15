АвтоВАЗ готовится к внедрению проекционных дисплеев в свои автомобили

АвтоВАЗ работает над созданием выводимого на лобовое стекло проекционного дисплея для автомобилей Lada, но сроки появления такой опции пока не определены. Об этом "Российской газете" рассказали в пресс-службе компании.

Там также напомнили, что в некоторых автомобилях Lada уже есть полноформатная цифровая комбинация приборов, на которую выводятся навигация и другая информация с мультимедийной системы, чтобы водитель мог не отвлекаться на взаимодействие с ней. Среди таких моделей - Aura и Vesta.

Кроме того, АвтоВАЗ продолжит развивать голосовое управление в автомобилях Lada, которое в виде голосового помощника "Алиса" получила Iskra.

