Юбилей на колесах: Citroen Berlingo отмечает 30-летие

Три десятилетия назад Citroën Berlingo дебютировал как универсальный автомобиль, сочетающий коммерческую практичность и туристический комфорт в модели Multispace. Первое поколение длиной 4,11 метра предлагало полезный объём около 3 кубометров и оснащалось инновациями, такими как крыша Modutop с дополнительными отсеками. Об этом сообщает издание tarantas.news.

В 2002 году Berlingo прошёл первую модернизацию внешности, включая выпуск специальных версий, например, полноприводной XTR. Производство этого поколения завершилось в 2008 году после выпуска более 1,2 миллиона экземпляров, что подчёркивает его популярность на рынке.

Второе поколение, появившееся в 2008 году, стало длиннее и вместительнее предшественника, получив обновлённую внешность и электрические варианты. За время производства было выпущено около 2,9 миллиона автомобилей, что значительно превзошло предыдущие показатели.

Третье поколение стартовало в 2018 году с современным дизайном и электрической версией e-Berlingo. Несмотря на попытки отказаться от двигателей внутреннего сгорания, рыночный спрос привёл к возвращению дизельных вариантов, а общие продажи модели превысили отметку в 3 миллиона машин.