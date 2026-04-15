Changan завалит россиян новинками: до конца года марка привезет 8 автомобилей

Компания Changan до конца года планирует вывести на рынок РФ еще 7-8 новых автомобилей, об этом сообщают "Китайские автомобили" со ссылкой на российского представителя марки Сунь Цзэцзюня.

© Российская Газета

Судя по всему, речь идет обо всех линейках и суббрендах - непосредственно Changan, Uni, Avatr и Deepal, но конкретные модели топ-менеджер не назвал.

До этого сообщалось, что в РФ должны появиться, в частности, модели Deepal S07, S05, S09 и E07, Avatr 06 и 07, а также Changan Eado Max.

Ранее "РГ" сообщала, что кроссовер Changan CS75 Pro вышел на российский рынок. Пятиместный вариант стоит 2 865 000 или 3 055 000 рублей без учета скидок, семиместный - 2 955 000 и 3 155 000 рублей.

Не так давно глава "Автостата" Сергей Целиков контрастировал: продажи китайской марки в РФ стремительно падают. В первом квартале 2026 года в нашей стране было продано 7 884 автомобиля Changan. Это на 41% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, когда было реализовано 13 292 автомобилей. Выход новых моделей должен помочь исправить ситуацию.