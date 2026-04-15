В Госдуме предложили продлевать скидку на автоштраф на время его оспаривания

Депутаты Государственной думы во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым выступили с инициативой продлевать либо приостанавливать срок льготной оплаты автомобильного штрафа на период его обжалования. Они уже обратились с предложением к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву.

— Считаем необходимым рассмотреть вопрос о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрев продление либо приостановление срока льготной оплаты автомобильного штрафа на период его обжалования, — уточнили паралментарии.

Кроме того, представители нижней палаты парламента также предложили установить, что, если жалоба подана в установленный законом срок, то право на оплату штрафа со скидкой сохраняется за гражданином до вынесения решения по жалобе, передает РИА Новости.

