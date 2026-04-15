Запасы подошли к концу: в Петербурге продают последний Xcite X-Cross 7

В Петербурге в наличии остался последний новый кроссовер Xcite X-Cross 7, сообщил автоэксперт Денис Гаврилов.

Предложение по второй модели бренда - Xcite X-Cross 8 - в дилерских центрах города также ограничено и составляет не более 20 экземпляров.

Статистика регистраций за первый квартал 2026 года подтверждает сокращение присутствия марки на рынке: за этот период в Петербурге на учет встало 25 новых автомобилей бренда, что на 68% ниже показателя за январь-март 2025 года.

При этом только шесть пришлось на модель X-Cross 7.

В настоящее время дилеры распродают остатки финальных партий, выпущенных на предприятии.

Продажи машины стартовали в мае 2024 года. Розничная цена начиналась от 2,55 млн рублей. Кроссовер был доступен только на моноприводе, с двигателем 1,5 литра (147 л.с.) и вариатором.

