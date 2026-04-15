Китайская компания разработала концепт встроенного в автомобиль унитаза

Китайская компания Seres представила патент на встроенный в автомобиль унитаз, который может устанавливаться под сиденьем и выдвигаться при необходимости. Согласно описанию, устройство включает корпус и систему направляющих: фиксированная часть крепится к основанию, а подвижная соединяется с сиденьем, позволяя скрывать конструкцию внутри салона. Об этом сообщает издание CarNewsChina (CNC).

Разработка относится к категории санитарного оборудования для транспортных средств и ориентирована на эффективное использование пространства в условиях ограниченного интерьера, особенно в электромобилях, где значительную часть днища занимают аккумуляторы. В компании заявляют, что решение позволяет полностью интегрировать унитаз в конструкцию без ущерба для комфорта пассажиров.

Отмечается, что подобный подход ранее не применялся в отрасли. В отличие от более простых переносных решений, предложенная система предполагает полноценную интеграцию и скрытое размещение внутри автомобиля.

В то же время реализация проекта сопряжена с рядом технических трудностей, включая организацию системы отвода отходов, герметичность конструкции, предотвращение запахов и долговечность механизма. Кроме того, эксперты указывают на возможные психологические барьеры у пользователей при использовании подобных решений.

Ожидается, что технология может появиться в качестве опциональной функции, однако сроки возможного серийного внедрения пока не определены.

