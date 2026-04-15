"Атомы" по карману: новый электромобиль можно будет арендовать без покупки

Жители Москвы и Подмосковья смогут воспользоваться возможностью взять отечественный электромобиль "Атом" в долгосрочную аренду по подписке. Такой формат позволяет платить фиксированную ежемесячную плату и пользоваться автомобилем от пары месяцев до нескольких лет, сообщили в пресс-службе марки.

© Российская Газета

Этот вариант идеально подходит для тех, кто хочет пересесть на электромобиль, но не готов к единовременным тратам, а также для тех, кто хочет протестировать автомобиль и понять, насколько он удобен в повседневной эксплуатации.

На начальном этапе срок подписки составит 3 года. В месяц можно проехать до 2500 километров. Зимнюю резину можно выбрать по своему усмотрению: с шипами или без, - уточнили в компании.

В стоимость аренды включены ОСАГО и каско без франшизы, плановое техническое обслуживание, круглосуточная помощь на дорогах, сезонный сервис с комплектом зимней резины, хранение и шиномонтаж, а также все необходимые налоги и пошлины. Оформить подписку можно онлайн через мобильное приложение. Автомобиль доставят клиенту по удобному адресу в пределах 50 километров от МКАД.

