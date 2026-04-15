В России выставили на продажу спорткар с деревянной рамой за 52 миллиона рублей

Во Владивостоке продают деревянный спорткар Morgan Midsummer за 52 миллиона рублей. Уникальный автомобиль, созданный по индивидуальному заказу, доступен для покупки через московскую компанию-посредника с доставкой по всей РФ.

Morgan Midsummer — лимитированный спорткар, созданный в сотрудничестве британской Morgan Motor Company и легендарного итальянского ателье Pininfarina. Это один из 50 экземпляров, выпущенных по всему миру.

Выставленный во Владивостоке автомобиль выполнен в цвете Grigio Cangiante (оттенок Maserati) с обивкой из мягкой зернистой кожи бежевого цвета. Среди опций — более высокое лобовое стекло, а также спортивная выхлопная система и деревянный набалдашник рычага переключения передач. В салоне также есть аналоговые приборы и аудиосистема Sennheiser.

Главная техническая особенность Midsummer — деревянная рама, которая здесь намеренно показана как неотъемлемая часть дизайна. Алюминиевые панели кузова обрабатывались вручную в течение 250 часов.

Под длинным капотом находится турбированный рядный шестицилиндровый двигатель BMW B58 объемом 3,0 л., развивающий 340 л.с. и 550 Нм крутящего момента. Агрегатируется мотор с 8-ступенчатым «автоматом» ZF.

При массе всего около тонны, спорткар разгоняется с 0 до 100 км/ч примерно за 4 с. Специально разработанные 19-дюймовые кованые колеса весят всего 10 кг. каждое — это на 3 кг легче, чем у модели Plus Six.

По данным продавца, пробег автомобиля составляет всего 10 км. Цена Morgan Midsummer — 52,7 млн рублей.