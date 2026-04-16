Законопроект о беспилотных авто на дорогах общего пользования внесут в ГД летом

Законопроект, который позволит массово вывести беспилотные автомобили на дороги общего пользования, планируют внести в Госдуму уже в третьем квартале 2026 года. Он будет содержать условия их допуска к участию в дорожном движении, особенности и ограничения эксплуатации, а также виды и формы гражданско-правовой ответственности при причинении вреда. Об этом заявили участники круглого стола Комитета Совета Федерации по экономической политике на тему «Автономные транспортные средства: от испытаний к интеграции в правовое поле», который состоялся 15 апреля. «Парламентская газета» рассказывает подробности.

Лидерство в технологиях и законах

Беспилотная техника в России развивается семимильными шагами. Так, по словам члена Комитета СФ по экономической политике Ивана Евстифеева, уже сегодня по Москве курсируют беспилотные трамваи и роботы-доставщики, в Амурской области тестируются дроны для грузоперевозок между Россией и Китаем, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах испытывается уникальный БПЛА вертолетного типа со взлетной массой в сто килограммов, а в Петербурге разрабатываются не имеющие аналогов в мире морские самоходные суда.

«Ожидается, что уже к 2050 году половина транспорта в России будет автономной, — подчеркнул сенатор. — Но лидерство в технологиях — это еще половина дела. Амбиции должны быть шире: мы должны стать лидерами также и в области формирования правовой базы, где каждый риск, от ДТП до кибератаки, будет иметь понятный механизм ответственности и компенсации».

По словам Евстифеева, правовая определенность в указанных вопросах позволит достичь еще одного важного результата: устранить оставшееся недоверие к беспилотным технологиям среди народа и бизнеса и стимулировать последний активнее вкладываться в эту отрасль.

На сегодняшний день в России действует четыре экспериментальных правовых режима в области беспилотных технологий, в которые суммарно вовлечены 47 регионов. И, по словам участников круглого стола, медлить с их переходом от опытного формата к постоянному регулированию нельзя, тем более что со стороны технологий в ряде сфер все уже давно готово.

«По части автономных грузоперевозок мы в 2023 году начинали с очень скромных масштабов: с трех беспилотных грузовиков, которые вышли на трассу М-11 и курсировали по ней под жестким контролем по ограниченным маршрутам, — рассказала руководитель спецпроектов ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Гаяне Карапетян. — Сегодня автопарк вырос до 101 единицы. И хотя технически автономные грузоперевозки еще находятся на стадии эксперимента, в реальности они уже стоят буквально в шаге от масштабирования по всей стране, поскольку беспилотные грузовики уже давно перевозят реальные грузы реальных клиентов».

40 миллионов километров — не предел

Примечательной статистикой на этот счет поделился заместитель директора департамента цифрового развития Минтранса России Демид Агафонкин. По его словам, общий пробег наземных беспилотных систем на территории России составил более 40 миллионов километров. Объем грузоперевозок достиг более 50 тысяч тонн, а пассажирских — более 130 тысяч рейсов.

Демид Агафонкин напомнил также, что из четырех экспериментальных правовых режимов один рассчитан до 2027 года, а три — до 2028-го. После этого заинтересованные ведомства планируют перейти к постоянному нормативному регулированию. И главным подспорьем в этом должен стать федеральный закон о высокоавтоматизированных транспортных средствах, который сейчас находится на этапе разработки.

«Закон закрепляет понятийный аппарат, условия допуска высокоавтоматизированных транспортных средств к участию в дорожном движении, особенности и ограничения эксплуатации, обязанности самих эксплуатантов, владельцев, водителей и операторов дистанционной поддержки, — уточнил представитель Минтранса. — Также документ разграничивает гражданско-правовую ответственность при причинении вреда. Все это в совокупности должно создать все условия для применения транспортных средств пятого (самого высокого. — Прим. ред.) уровня автоматизации».

В настоящий момент, по словам Агафонкина, законопроект находится на этапе завершения процедуры межведомственного согласования. В июне 2026 года его планируют внести в Правительство, а до конца лета — в Госдуму. При этом Гаяне Карапетян уточнила, что на его принятие и вступление в действие профильное сообщество рассчитывает уже на горизонте 2026-2027 годов, а следовательно, новый расцвет эры беспилотных технологий в России может наступить уже в 2028-м.