Кроссовер Jetour T1 получит российскую прописку

По информации портала "Китайские автомобили", кроссовер Jetour T1 проходит процесс сертификации и готовится к запуску на конвейер калининградского завода "Автотор".

У T1 будет два варианта силовой установки. Первый - с 1,5-литровым двигателем, 7-ступенчатым "роботом" и передним приводом. Второй - с 2-литровым мотором, 8-ступенчатой АКПП и полным приводом.

Что характерно, в документации указано альтернативное название T1 российской сборки - Votour T10. Возможно, автомобиль появится в России именно под этим именем.

На данный момент в России машина предлагается в двух комплектациях: "Престиж" и "Премиум". Цены на модель варьируются от 3 770 000 до 4 200 000 рублей без учета специальных акций и предложений.

