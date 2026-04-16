Фернандо Алонсо протестировал гиперкар Aston Martin Valkyrie LM

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо воспользовался паузой в календаре чемпионата, чтобы вернуться за руль и протестировать гиперкар Aston Martin Valkyrie LM. Тест, судя по всему, прошёл на трассе «Поль Рикар».

«Какой замечательный день! Всегда приятно окунуться в эпоху прототипов. Невероятные впечатления и потрясающий звук», — подписал фотографии Алонсо.

В «Астон Мартин», в свою очередь, выпустили видео с комментарием: «Максимально используя перерыв. Алонсо впервые пробует Valkyrie LM — ultimate воплощение нашего гиперкара Le Mans».

Кроме того, в компании поблагодарили Алонсо за вклад в разработку суперкара Valhalla.