Подключаемые гибриды начали набирать популярность в РФ

Автостат: продажи подключаемых гибридов в РФ выросли в 2,3 раза. В первом квартале 2026 года продажи новых подключаемых гибридов (PHEV) в России достигли 13 566 единиц. Доля таких автомобилей на рынке выросла с 2,4% до 5,1% за год. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК».

«Лидером марочного рейтинга в сегменте PHEV стал бренд Voyah, реализовавший за три месяца 3 038 автомобилей, что соответствует доле в 22,4% от общего количества. На втором месте находится марка Geely, показатель которой составил 2 291 единицу. Третью строчку занял отечественный Evolute (1 977 шт.), а на четвертой оказался лидер 2025 года — Lixiang (1 416 шт.). В ТОП-5 брендов также попал Lynk & Co (938 шт.)», – говорится в публикации.

Лидером среди новых подключаемых гибридов в I квартале стал кроссовер Voyah Free с результатом 2 466 проданных машин. В тройку также вошли Evolute i-SPACE (1 977 шт.) и новинка рынка Geely EX5 EM-i (1 302 шт.). Примечательно, что половины моделей из топа-10 год назад в России ещё не было.

По словам заместителя начальника отдела аналитики «Автостата» Дмитрия Ярыгина, в первом квартале 2026 года все типы гибридов (включая PHEV) заняли 8,1% российского рынка новых легковых автомобилей. Это в 1,5 раза больше, чем год назад (5,4%). Вместе с электромобилями их доля достигла 9% против 6,2% в январе-марте 2025 года.