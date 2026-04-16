Uber выделил больше $10 млрд на покупку беспилотных автомобилей

Американская компания Uber инвестирует свыше $10 млрд на покупку тысяч автономных транспортных средств и приобретение долей в их разработчиках. Компания отказалась от стратегии экономии на затратах на фоне конкуренции со стороны роботакси. Об этом пишет газета Financial Times.

Uber позиционирует себя как площадку для множества операторов роботакси и сотрудничает со многими компаниями в индустрии беспилотных автомобилей, включая Baidu, Rivian и Lucid. Uber также поделился планами по запуску услуги роботакси как минимум в 28 городах к 2028 году.

В ближайшие несколько лет Uber инвестирует больше $2,5 млрд в акционерный капитал разработчиков беспилотных авто и потратит свыше $7,5 млрд на парк роботакси.

В прошлом году сообщалось о планах Uber объединиться с производителем электрических воздушных такси Joby Aviation, чтобы в 2026 году добавить услуги вертолетных перевозок на свою платформу. Также стало известно, что Uber запустил в такси JourneyTV с контентом от партнеров.