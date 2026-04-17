В РФ предложили выбрать «Внедорожник года»

Оргкомитет престижной премии 16 апреля объявил о старте голосования за лучшие полноприводные автомобили, которые продавались на российском рынке с сентября 2025 по сентябрь 2026 года — то есть в нём принимают участие машины 2026 модельного года.

Машины будут оцениваться двумя жюри: «Экспертным», куда входят профильные журналисты и эксперты в области, а также «Большим», в состав которого может войти любой желающий. Причём для самых активных участников голосования предусмотрен главный приз — набор инструментов от компании Greenworks.

Судьи будут выбирать лучшие полноприводные машины в категориях «Полноразмерные внедорожники», «Среднеразмерные внедорожники», «Компактные внедорожники», «Полноразмерные кроссоверы», «Среднеразмерные кроссоверы», «Компактные кроссоверы», «Пикапы и электрические кроссоверы», а также «Среднеразмерные моноприводные кроссоверы» и «Компактные моноприводные кроссоверы». Также анонсированы особые номинации, которые были учреждены жюри в этом сезоне.

Предварительные итоги станут известны в конце лета: 20 августа оргкомитет опубликует шорт-лист. Окончательный победитель станет известен 10 сентября на специальном мероприятии, которое будет проходить в клубном баре «Ангар 44» в Москве.

«Автомобильный рынок постоянно меняется. Бренды приходят и уходят. И мы, как сообщество, меняемся вместе с ним. Уже не первый год львиную долю российских продаж составляют кроссоверы. Они доминируют в рейтингах, и покупатели заинтересованы в определении лучших среди них. Самых надёжных, самых технологичных, самых универсальных. В этом сезоне мы разумеется учтём эту потребность, но, конечно, не забудем и о настоящих внедорожниках», — отметил председатель экспертного жюри Максим Ракитин.

Само голосование традиционно будет проходить на площадках 4х4.media и Vned.ru.