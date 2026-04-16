Новый внедорожник iCAUR V27 подтвердил высокий уровень проходимости

Внедорожник iCAUR V27 достиг нового уровня в сфере внедорожных возможностей, получив сертификацию L3 от исследовательского центра CATARC, что подтверждает его высокую проходимость в экстремальных условиях. Эта модель прошла реальные испытания на сложных маршрутах, включая пустыню Такла-Макан и влажные тропики Юньнани, демонстрируя стабильную работу там, где обычные автомобили часто сталкиваются с трудностями. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Ключевым элементом производительности стала интеллектуальная система полного привода i-AWD, которая мгновенно перераспределяет крутящий момент, обеспечивая суммарную тягу на колёсах до 6000 Н·м. Это позволяет автомобилю уверенно преодолевать песок, грязь и сложный рельеф без риска застревания, что делает его надёжным выбором для любителей приключений.

Под капотом iCAUR V27 установлена гибридная система Golden REEV с 1,5-литровым турбодвигателем-генератором и двумя электромоторами, выдающая 456 л.с. и разгоняющая автомобиль до 100 км/ч за 5,9 секунды. Запас хода превышает 1000 км, что обеспечивает удобство для длительных экспедиций, подчёркивая его практичность в дальних поездках.

Прочность конструкции также выделяется: кузов содержит более 76% высокопрочной стали с жёсткостью свыше 32 000 Н·м/°, что гарантирует надёжность на бездорожье. Батарея и силовые компоненты рассчитаны на работу в диапазоне температур от –30 до +50 градусов, адаптируясь к различным климатическим условиям.

Официальная премьера iCAUR V27 запланирована на автосалон в Пекине в апреле 2026 года, а выход на российский рынок ожидается уже в этом году, что может сделать его серьёзным конкурентом для классических внедорожников, если заявленные характеристики подтвердятся на практике.