Рассекречен Volkswagen ID.3 Neo: обновленная внешность и другой салон

Немецкая марка предлагает свой обновлённый хэтчбек в трёх исполнениях – Trend, Life и Style. Максимальный запас хода на одной зарядке у рестайлинговой пятидверки составляет 630 км (при расчёте по циклу WLTP).

Volkswagen представил пятидверный хэтчбек ID.3 с полностью электрической «начинкой» в 2019 году, в продажу он поступил в 2020-м, а в 2023-м – пережил первый рестайлинг. В марте 2026 года пресс-служба немецкого бренда опубликовала несколько эскизов обновлённого хэтчбека и рассказала первые подробности о новинке. А теперь посвежевший Volkswagen ID.3, получивший прибавку Neo к названию, рассекречен полностью.

Хэтчбеку оставили примерно тот же обтекаемый силуэт, который был у дореформенной версии, однако внешность ощутимо изменилась. Иначе теперь оформлена головная оптика: вместо узкой линии ей добавили плотную светящуюся полоску, которая по нижней кромке соединяет между собой слегка подправленные фары. По центру этой светодиодной ленты находится логотип бренда. По-новому теперь оформлены и воздухозаборники, интегрированные в нижнюю часть переднего бампера.

Крыша и часть кормы теперь окрашены в цвет кузова (у дореформенного хэтчбека они были чёрными и глянцевыми), при этом раздельные фонари, а также оформление заднего бампера остались без изменений, разве что шильдик под логотипом на пятой двери теперь включает в себя приставку Neo. Пятидверку снабдили обычными дверными ручками и стандартными наружными зеркалами с корпусами чёрного цвета и повторителями поворотников.

Volkswagen ID.3 Neo достался новый салон с двухспицевым рулевым колесом со «сплюснутым» с двух сторон ободом и физическими кнопками. За ним располагается новый виртуальный щиток приборов диагональю 10,25 дюйма, а по центру изменённой передней панели установлен горизонтальный планшет информационно-развлекательной системы, его диагональ равна 12,9 дюйма. Оба дисплея получили новую графику. Сенсорные ползунки на центральной консоли были заменены на физические кнопки.

За доплату покупателям Volkswagen ID.3 Neo предложат проекционный дисплей с дополненной реальностью, панорамный люк в крыше, передние кресла с функциями массажа и памяти, а также акустика Harman Kardon. Габаритная длина рестайлинговой пятидверки равна 4265 мм (на 4 мм больше, чем у дореформенной версии), ширина осталась прежней – 1809 мм, высота сократилась на 9 мм до 1553 мм, а расстояние между осями составило 2764 мм (на 6 мм меньше). Объём багажника равен 383 литра, со сложенным вторым рядом сидений показатель грузового пространства вырастает до 1267 литра.

Известно, что немецкий производитель предлагает ID.3 Neo в трёх исполнениях – Trend, Life и Style; варианта «начинки» тоже три – все предлагают единственный электромотор, расположенный на задней оси. Стартовой версии положен 170-сильный электродвигатель и тяговая батарея ёмкостью 50 кВт*ч. Средний вариант оснастили 190-сильным мотором и аккумулятором на 58 кВт*ч. Топовой модификации достались электромотор мощностью 231 л.с. и батарея ёмкостью 79 кВт*ч, при этом запас хода на одной зарядке пока рассекречен только для топ-версии – 630 км (по циклу WLTP). С помощью аккумулятора этого хэтчбека можно питать внешние устройства (V2L).

Дилеры Volkswagen в Германии, а также в некоторых других европейских странах начнут принимать заказы на новинку завтра, 16 апреля 2026 года. Цены в компании в рамках презентации не обнародовали.