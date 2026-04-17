Genesis обновил GV60: доступный электрокроссовер с запасом хода 561 км

Корейский автопроизводитель Genesis представил обновлённую версию своего электрического кроссовера GV60, сделав модель более доступной за счёт упрощения силовой установки. Ключевым изменением стал отказ от полного привода в пользу единственной модификации Advanced RWD с задним приводом, что позволило снизить цену примерно на 15 000 долларов по сравнению с предыдущими предложениями. Мощность двигателя теперь составляет 168 кВт и 350 Нм, что меньше, чем у прежних топовых версий, но акцент смещён на эффективность и экономическую привлекательность. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Новая батарея ёмкостью 84 кВт/ч обеспечивает увеличенный запас хода до 561 километра по циклу WLTP, что на 91 километр больше предыдущего показателя. Архитектура высокого напряжения 800 В позволяет быстро заряжать аккумулятор с 10 до 80 процентов всего за 18 минут, что повышает удобство использования электромобиля в повседневной эксплуатации. В салоне появился современный 27-дюймовый OLED-дисплей, объединяющий приборную панель и мультимедийную систему, а также цифровой ключ Digital Key 2.0 для управления автомобилем через смартфон.

Модель 2027 года поступит в продажу на рынке Австралии летом 2026 года с начальной ценой от 88 300 долларов, что делает её одним из ключевых новинок в сегменте премиальных электрокаров в следующем году. Производитель отмечает, что обновлённый GV60 теперь соответствует критериям для получения налоговых льгот, что особенно важно для корпоративных клиентов и лизинговых программ. Позже в 2026 году ожидается выход более мощной версии Magma AWD с полным приводом и акцентом на производительность, которая дополнит линейку.

Изменения в стратегии Genesis отражают общий тренд в индустрии электромобилей, где на первый план выходят не только технические характеристики, но и доступность для широкого круга покупателей. Снижение мощности и упрощение конструкции позволили сделать модель более практичной и конкурентоспособной по цене, что может стать решающим фактором в условиях растущей конкуренции на рынке. Такой подход демонстрирует, что бренд адаптируется к запросам потребителей, предлагая сбалансированное сочетание технологий и экономической эффективности.