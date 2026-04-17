Начался большой отзыв автомобилей концерна FCA в США

Американское подразделение Chrysler инициировало три отдельные кампании по отзыву, которые касаются безопасности нескольких новых моделей. Проблемы выявлены в системе стабилизации Jeep Cherokee 2026 года, креплении детских сидений на Wrangler того же модельного года, а также в программном обеспечении приборных панелей пикапов Ram 2025-2026 годов выпуска. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© соцсети

В рамках первой кампании под кодом 29D дилерам предстоит обновить прошивку модуля управления тормозами на 241 автомобиле Jeep Cherokee. Ошибка в этом блоке может привести к внезапному отключению систем ABS и ESC, что ухудшит управляемость без какого-либо предупреждения со стороны автомобиля.

Вторая проблема, обозначенная кодом 27D, затрагивает 32 внедорожника Jeep Wrangler. У этих машин может быть недостаточно прочно приварено крепление для детского кресла во втором ряду, что не соответствует федеральному стандарту FMVSS 225. В случае аварии это увеличивает риск травм для ребёнка, поэтому дилеры заменят правую спинку сиденья.

Наиболее масштабный отзыв под кодом 35D касается 65 348 пикапов Ram различных модификаций, от 1500 до 5500. Программный сбой может привести к тому, что 3.5-дюймовая панель приборов либо не включится при запуске двигателя, либо внезапно отключится во время движения. В такой ситуации водитель лишается информации о критически важных индикаторах, таких как BRAKE, ESC, TPMS и положение селектора передач, что является нарушением стандартов безопасности.

Все выявленные дефекты напрямую связаны с безопасностью вождения и пассажиров, что обязывает производителя устранить их, даже при отсутствии зарегистрированных аварий. Владельцам затронутых автомобилей предстоит обратиться к официальным дилерам для проведения необходимых работ, запланированных на второй квартал 2026 года. Эти случаи в очередной раз подчёркивают, что программные ошибки и производственные недочёты остаются ключевыми причинами для современных отзывных кампаний в автопроме.