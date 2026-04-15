Популярные модели внедорожников Jeep получили особые исполнения

Компания Jeep анонсировала в рамках кампании «Twelve 4 Twelve» особые исполнения моделей Gladiator и Wrangler с приставкой Rewind. Производитель использовал в дизайне машин «эстетику конца прошлого века». Как пишет издание Carscoops, Jeep создал версии «для миллениалов».

Ранее показанные в виде прототипа на Easter Jeep Safari 2025, серийные спецверсии отличает ограниченная гамма окраски кузова и декор, навеянный броскими расцветками и геометрией времён аудиокассет.

Автомобили имеют широкую цветовую палитру: Bright White (ярко-белый), Granite Crystal («гранитовый кристалл»), Anvil («наковальня»), Black (чёрный), Reign («царственный пурпур»), Hydro Blue («водно-синий), Earl Gray (графитовый серый) и Joose (сочный фиолетово-розовый). Экстерьер дополнят красные и синие продольные линии, а также винтажная наклейка «Rewind» на капоте.

Внешний вид дополнен расширителями колёсных арок под цвет кузова, ретро-чехлом для «запаски» и золотистыми элементами на колёсных дисках и буксирных проушинах. Техническую базу усиливают стальные защитные накладки на пороги и шины для бездорожья.

Изменения затронули и внутреннее пространство. Кресла обшиты кожей Nappa со вставками оттенков «ледяной синий» и «сливовый». Спинки украшены рельефным узором, повторяющим пиксельную графику игровых приставок восьмидесятых, с характерным силуэтом, напоминающим классический Willys MB. Салон также выделяется контрастной прострочкой, необычной накладкой на селектор трансмиссии, имитирующей точечную матрицу, особыми шильдиками и всепогодными ковриками.

В список оснащения входят подогрев переднего ряда и руля, светодиодная оптика, система удаленного запуска двинателя и бесключевой доступ, блокировка заднего дифференциала и адаптивный круиз-контроль.

Известно, что модель Gladiator будет стоить от 45 750 долларов (около 4 346 000 рублей).