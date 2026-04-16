Уникальная Pagani Zonda 760 Unica Roadster выставлена на аукцион за €12 млн

Один из наиболее редких гиперкаров в мире, Pagani Zonda 760 Unica Roadster, будет выставлен на торги в рамках мероприятия Concorso d’Eleganza Villa d’Este в мае 2026 года. Этот уникальный экземпляр, созданный в единственном числе для конкретного клиента, оценивается в диапазоне от 9,5 до 12 миллионов евро, что уже привлекает значительное внимание коллекционеров. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Автомобиль 2018 года выделяется кузовом из открытого карбона с синим оттенком Blue Carbon, дополненным золотыми акцентами, и включает элементы дизайна, вдохновлённые версией Tricolore. Интерьер выполнен из премиальных материалов с тщательной ручной отделкой, подчёркивая статус произведения искусства, а не просто транспортного средства.

Под капотом скрывается атмосферный 7,3-литровый двигатель V12 от Mercedes-AMG, развивающий мощность 760 лошадиных сил, который сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач — редким выбором для сегмента гиперкаров. Пробег составляет всего 2617 километров, а автомобиль участвовал в закрытых мероприятиях и даже управлялся основателем бренда Хорацио Пагани, что повышает его коллекционную ценность.

Аукцион состоится 17 мая 2026 года в Италии, и эксперты прогнозируют, что финальная цена может превысить ожидания благодаря уникальности и культовому статусу модели. Pagani Zonda давно стала символом своей эпохи, а такие версии, как Unica, рассматриваются как инвестиции уровня искусства, причём спрос на подобные автомобили продолжает расти.