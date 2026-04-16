LoJack внедрил ИИ для предотвращения ночных угонов авто

Технологии искусственного интеллекта теперь применяются для превентивного предотвращения угонов автомобилей, что особенно важно для корпоративных автопарков. Компания LoJack разработала систему AI Theft Detection, которая в режиме реального времени анализирует поведение транспорта, чтобы своевременно выявлять подозрительные действия. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© соцсети

Согласно статистике, около 64% угонов происходит в ночное время с 21:00 до 6:00, причём более 70% владельцев обнаруживают пропажу только утром. Поэтому новая платформа сосредоточена именно на этом периоде, дополнительно анализируя данные за предыдущие 48 часов для повышения точности.

Алгоритмы ИИ отслеживают три основных признака риска: попытки перемещения автомобиля с выключенным двигателем, например, погрузку на эвакуатор, отключение аккумулятора и нахождение машины в зонах повышенной опасности, таких как порты или приграничные территории.

При обнаружении аномалии система формирует сигнал тревоги и передаёт его в круглосуточный центр LoJack. Оператор связывается с водителем или владельцем, а в случае подтверждения угона запускается процедура поиска с участием правоохранительных органов.

Этот подход меняет парадигму безопасности, переходя от реакции на уже совершённое преступление к превентивной модели. Такие инновации становятся всё более актуальными не только для частных владельцев, но и для малого бизнеса, где простой транспорта напрямую влияет на операционные расходы и рабочую деятельность.