Ford запатентовал систему определения погоды для автомобилей

В ближайшем будущем автомобили Ford могут получить способность анализировать погоду в реальном времени благодаря новой запатентованной системе. Эта технология, зарегистрированная в ноябре 2023 года и опубликованная 14 апреля 2026 года, использует датчики в машинах для сбора данных о температуре, осадках и других параметрах окружающей среды. Собранная информация будет передаваться в общую сеть, объединяющую другие транспортные средства, что позволит формировать более точные и актуальные погодные данные, учитывая различия даже на небольших расстояниях. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Система основана на принципе коллективного сбора информации, развивая ранее рассматриваемую концепцию краудсорсингового анализа погоды. В числе возможных функций — обмен данными между автомобилями и поощрение водителей за участие в системе. Предполагается, что такие решения могут стать частью новых авто 2026 года, однако в компании подчеркивают, что регистрация патента не означает обязательного внедрения технологии в серийные модели.

Ford отмечает, что подача патентов является стандартной практикой для защиты инновационных разработок и не всегда отражает будущие продуктовые планы бренда. Традиционные прогнозы часто усредняют данные, тогда как новая разработка должна учитывать локальные различия в реальном времени, что может повысить точность и актуальность информации для водителей.