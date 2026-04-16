ЛДПР предложила ввести уведомление об эвакуации авто через Госуслуги

Эвакуационные службы предложили оперативно уведомлять россиян об эвакуации их автомобилей через личный кабинет на портале Госуслуг - с информацией о спецстоянке. Запрос на эту тему лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отправил в МВД, сообщили "РГ" в пресс-службе фракции.

"Действующий порядок информирования об эвакуации автомобилей устарел и неудобен для граждан: водитель получает сведения о месте хранения машины только при вручении протокола - то есть если он лично присутствовал при задержании, - пояснил в комментарии "РГ" политик. - Во всех остальных случаях людям приходится обзванивать ГИБДД, службу "112" и стоянки, теряя время и нервы, а порой и подозревая угон".

По его оценке, это создает лишнюю нагрузку на экстренные службы и приводит к финансовым потерям граждан.

В связи с этим предлагается закрепить обязанность операторов эвакуационных служб оперативно уведомлять владельцев через единый портал - с указанием факта эвакуации, ее причин и точного адреса специализированной стоянки.

"Техническая база уже готова: портал "Госуслуг" и приложение "Госуслуги Авто" позволяют доставлять уведомления мгновенно. Это обеспечит прозрачность процедуры и защитит права автовладельцев", - заявил Леонид Слуцкий.

В обращении парламентарий уточнил, что механизм уведомления, реализованный в настоящее время на едином портале, пока что носит исключительно добровольный (анонимный) характер и инициируется третьими лицами.