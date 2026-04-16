Редкий экземпляр из Германии: в РФ на продажу выставили новый ВАЗ-2104

Как выяснила "Российская газета", в Москве выставили на продажу ВАЗ-2104, который с 1993 года проехал всего 15 824 км. Владелец просит за свою машину 1 280 000 рублей.

"Редчайший экземпляр в экспортном исполнении из Германии. Машина не реставрировалась и не восстанавливалась! Весь кузов в заводской краске (кроме заднего правого крыла, где косметический окрас). Состояние нового автомобиля. Все вопросы по телефону", - говорится в объявлении.

Под капотом у ВАЗ-2104 находится двигатель 1,5 литра, который выдает 71 л.с. Коробка - механика. Привод - задний.

