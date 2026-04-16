Продажи автомобилей казахстанской сборки сократились в 2 раза

В первом квартале текущего года на учет встало 840 автомобилей, собранных на заводах Казахстана. Это в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (1770 шт). Об этом рассказал глава "Автостата" Сергей Целиков.

Речь идет всего о трех автомобильных брендах - Hyundai (470 шт), Kia (290 шт) и Skoda (75 шт), сборка которых налажена на территории республики Казахстан.

Поставки в небольшом количестве осуществляются частным образом по схемам альтернативного импорта. Автопром этой дружественной нам страны занимает всего 0,3% российского авторынка, добавил эксперт.

Ранее "РГ" сообщала, что в первом квартале 2026 года было продано 3265 новых автомобилей Chery. Это почти в 8 раз меньше, чем за три месяца прошлого года (-87,3%), когда дилеры реализовали 25 757 автомобилей этого бренда.