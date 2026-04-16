Чего ждать от автосалона в Пекине

Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов рассказал "Российской газете" о том, чего он ждет от автосалона в Пекине, который стартует 24 апреля.

© Российская Газета

Пекинский автосалон 2026 года в очередной раз станет демонстрацией самых свежих тенденций мировой автомобильной индустрии. Ожидается, что китайские производители - такие как BYD, Aito, SAIC (в том числе MG), а также технологичные стартапы - представят новинки в сегменте электромобилей и гибридов. Среди зарубежных брендов особое внимание привлекут европейские и японские компании, которые привезут в Пекин свои последние разработки, ориентированные на китайский рынок. Для многих мировых автогигантов участие в этом шоу - возможность заявить о себе в условиях жесткой конкуренции и показать инновационные решения, которые могут определить облик автопрома на ближайшие годы.

Западные производители продолжают использовать Пекинскую выставку для презентации новых моделей, адаптированных под азиатского потребителя. В 2026 году акцент будет сделан на электромобили с увеличенным запасом хода, гибриды последнего поколения и автомобили с расширенными цифровыми сервисами. Так, концерн Volkswagen Group презентует Audi ID. ERA 9X.

В 2026 году на автосалоне в Пекине сохранятся основные тренды последних лет: электрификация, цифровизация, развитие автономного вождения. Однако ожидается усиление акцента на локализацию технологий - китайские компании все чаще используют собственные платформы, программное обеспечение и инновационные решения в области батарей и быстрой зарядки.

После Пекинского автосалона часть новинок попадает на российский рынок, особенно если речь идет о китайских брендах, которые активно наращивают присутствие в РФ. В 2026 году можно ожидать появления новых кроссоверов, седанов и электромобилей, - отметил специалист.