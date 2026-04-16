Минпромторг РФ выступил против отмены параллельного импорта

В России пока не нужно полностью отменять режим параллельного импорта, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью "Вестям".

© m24.ru

По словам министра, в стране уже начинают производить многие продукты, поэтому заинтересованность в таком неконкурентном механизме как параллельный импорт начинает исчезать. В это же время совсем отменять такой режим "пока еще рано, да и не нужно", добавил Алиханов.

"Там есть позиции, которые нам все еще интересны", – сказал глава ведомства.

По прогнозам Минпромторга, объем параллельного импорта в размере 1–1,5 миллиарда долларов ежемесячно сохранится и в текущем году.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил о предложении ведомства закрепить механизм параллельного импорта на постоянной основе даже после снятия всех санкций с РФ. При этом ряд экспертов посчитали, что этот вопрос выглядит преждевременным, особенно на фоне сохранения и ужесточения санкционного режима.