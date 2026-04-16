Китайские шины в России хотят обложить пошлиной в 30%

Крупные российские производители шин обратились в ЕЭК с требованием начать защитное расследование в отношении ввозимых легковых покрышек. Причина — резкий скачок поставок из Китая, который уже занимает треть российского рынка, сообщает «Коммерсантъ».

«Крупные производители шин, включая „Кордиант“ и Ikon Tyres, просят Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) защитить российский рынок от все более нарастающего импорта, в первую очередь из Китая. Расследование может закончиться введением квот или пошлин на импортные поставки в размере около 30%», -- говорится в сообщении газеты.

В 2024 году в Россию ввезли рекордные 25,8 млн легковых шин, в 2025-м — 25,4 млн. На Китай приходится около 75% поставок. За два месяца 2026 года КНР нарастила экспорт в РФ на 31% год к году, до $ 112 млн. На этом фоне загрузка российских заводов упала до 51%, а производство сократилось на 20%.

Гендиректор «Кордианта» Дмитрий Горбачев уверен, что пошлины стабилизируют рынок и не приведут к удорожанию. Однако главред журнала «За рулем» Максим Кадаков предупреждает: для покупателей бюджетных китайских шин рост цен может превысить размер пошлины.

Параллельно Минпромторг предложил запретить шины с высоким содержанием канцерогенов. Дешевые китайские модели не смогут получить маркировку «Честный знак» и покинут рынок. Решение по пошлинам ожидается осенью.