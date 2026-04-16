Haval утвердил название нового внедорожника, дебют которого состоится в Пекине

Бренд Haval официально утвердил название своего будущего флагманского внедорожника - Great Wall H10 (кодовое название HX). Автомобиль займет место в линейке бренда, расположившись выше модели H9.

Внедорожник выполнен в характерном "квадратном" стиле. В передней части установлены матричные фары, а на крыше - лидар. Традиционные дверные ручки сохранились, а для удобства появились подножки и рейлинги на крыше.

Сзади у H10 вертикально расположенные фонари, открывающаяся вбок дверь багажника и крепление для внешнего запасного колеса.

Согласно нормативным документам, длина H10 составляет 5138 мм или 5299 мм в зависимости от конфигурации, ширина - 2050 мм, высота - 1970 мм. Колесная база - 3000 мм. Предполагается, что две длины кузова будут соответствовать пяти- и шестиместным вариантам.

По данным CarNewsChina, внедорожник построен на платформе Guiyuan компании Great Wall Motor и будет предлагаться с подключаемыми гибридными силовыми установками на базе системы Hi4. Доступны два варианта ДВС: двигатель 1.5T с максимальной мощностью 167 л.с. и двигатель 2.0T с максимальной мощностью 237 л.с.

Ожидается, что автомобиль будет поддерживать электрическую архитектуру на 800 В и режим "крабовой ходьбы".

Дебют машины состоится на Пекинском автосалоне в конце апреля.

