Прототип кабриолета Maserati 3500 GT Vignale получил сертификат подлинности

Программа Maserati Classiche, запущенная в 2021 году, достигла символической вехи, выдав сотый сертификат подлинности. Этим знаком отличия отмечен прототип кабриолета Maserati 3500 GT Vignale с номером шасси *101*505*, который имеет исключительную историческую ценность и положил начало традиции производства кабриолетов бренда. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Данная программа помогает клиентам и коллекционерам сохранять исторические автомобили Maserati через мастерские в Модене. Сегодня она является частью проекта BOTTEGAFUORISERIE, объединяющего технические знания, исторические исследования и мастерство моденских специалистов для сохранения наследия бренда. Процедура выдачи сертификата подлинности проводится комитетом экспертов, которые тщательно изучают каждый автомобиль на предмет технических характеристик, исторической документации и архивов Maserati.

Сертификация распространяется на автомобили старше двадцати лет, а также на специальные модели и ограниченные серии бренда. Прототип кабриолета 3500 GT Vignale был разработан компанией Carrozzeria Vignale под руководством Джованни Микелотти. Представленный на Туринском автосалоне 1959 года, он был выпущен всего в пяти экземплярах и стал первой работой Vignale по дизайну для Maserati — уникальным проектом, который так и не был запущен в серийное производство.

На основе этого прототипа был создан знаменитый кабриолет 3500 GT Vignale, выпущенный в период с 1959 по 1964 год в количестве около 250 экземпляров. Этот автомобиль представляет собой важную веху в развитии бренда из Модены, подчеркивая стремление компании сохранять и приумножать свое историческое наследие через такие инициативы, как Maserati Classiche.