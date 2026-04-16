Названы цены на Chevrolet Silverado EV RST Stars & Steel

Компания Chevrolet представила специальное издание электрического пикапа Silverado EV RST 2026 года под названием Stars & Steel, приуроченное к 250-летию США, с раскрытой стоимостью. Этот пакет оформления доступен исключительно для топовой комплектации RST, которая вернулась в линейку после отсутствия в 2025 году. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Модель предлагается в двух вариантах: Extended Range с батареей около 170 кВт-ч и Max Range с аккумулятором на 205 кВт-ч, отличающихся емкостью и запасом хода. Обе версии оснащены двумя электромоторами и полным приводом, при этом мощность достигает 645 л.с. у Extended Range и до 760 л.с. у Max Range при активации режима Wide Open Watts.

Пикап также получил адаптивную пневмоподвеску, систему Continuous Damping, спортивное рулевое колесо и 24-дюймовые колеса. Стоимость версии Extended Range начинается от 99 945 долларов, а Max Range — от 108 445 долларов с учетом доставки, причем пакет Stars & Steel оценен в 9750 долларов и уже включен в цену.

Производство ведется на заводе GM Factory Zero в Мичигане, однако в последние месяцы его сокращали из-за снижения спроса на электрокары для города и роста складских запасов.