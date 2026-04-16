Компактные внедорожники Mini превратили в сцену для фестивалей

Компания Mini создала внедорожник в виде передвижной сцены для выступлений. Несмотря на то что Mini продолжает интриговать поклонников внедорожной версией Countryman, компания ненадолго изменила курс и создала нечто, созвучное духу фестивального сезона. В сотрудничестве с австрийской дизайн-студией Vagabund компактный внедорожник превратили в пару автомобилей, ориентированных на музыку. Об этом сообщает Carscoops.

Уникальные экземпляры построены на базе Countryman S ALL4 и адаптированы под использование в качестве мобильных звуковых сцен на фестивалях и открытых общественных мероприятиях. Оба автомобиля оснащены расширенными колёсными арками, кастомными бамперами и напечатанными на 3D-принтере накладками на 20-дюймовые диски, чей дизайн напоминает акустическое оборудование, а не внедорожные аксессуары.

Индивидуальные багажники на крыше выполнены из лазерно-резаных алюминиевых пластин и нержавеющей сетки, что вновь отсылает к дизайну защитных решёток акустических систем. Ключевое различие между двумя версиями кроется в цветовой отделке: один окрашен в оттенок Melting Silver с бежевыми и белыми акцентами, а второй — в более тёмный Midnight Black.