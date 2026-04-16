Cadillac Escalade получил один из самых дорогих оттенков кузова

Cadillac Escalade 2026 получил новый цвет Vibrant White Tricoat за 1325 долларов
В 2026 году внедорожник Cadillac Escalade обновился для североамериканского рынка, получив, среди прочего, новый цвет кузова под названием Vibrant White Tricoat с кодом G4J. Этот яркий белый оттенок трикоат доступен для всех комплектаций, включая высокопроизводительную версию Escalade-V, по цене 1325 долларов, что делает его одним из самых дорогих вариантов окраски для этой модели. Он заменяет предыдущий цвет Crystal White Tricoat, предлагавшийся с 2016 года, и совместим со всеми вариантами отделки салона. Об этом сообщает издание speedme.ru.
Всего для Cadillac Escalade 2026 модельного года доступно восемь вариантов окраски кузова, что подчеркивает разнообразие выбора для покупателей. Внедорожник, за исключением версии V, оснащается атмосферным бензиновым 6,2-литровым двигателем V8 L87, в то время как Escalade-V получает 6,2-литровый мотор V8 LT4 с наддувом, обеспечивая повышенную производительность.
Эти обновления демонстрируют стремление Cadillac к совершенствованию своей флагманской модели, предлагая клиентам как эстетические, так и технические улучшения. Новый цвет Vibrant White Tricoat, будучи премиальным вариантом, добавляет эксклюзивности в линейку, подчеркивая роскошный характер Escalade.