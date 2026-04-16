Cadillac Escalade получил один из самых дорогих оттенков кузова

В 2026 году внедорожник Cadillac Escalade обновился для североамериканского рынка, получив, среди прочего, новый цвет кузова под названием Vibrant White Tricoat с кодом G4J. Этот яркий белый оттенок трикоат доступен для всех комплектаций, включая высокопроизводительную версию Escalade-V, по цене 1325 долларов, что делает его одним из самых дорогих вариантов окраски для этой модели. Он заменяет предыдущий цвет Crystal White Tricoat, предлагавшийся с 2016 года, и совместим со всеми вариантами отделки салона. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© соцсети

Всего для Cadillac Escalade 2026 модельного года доступно восемь вариантов окраски кузова, что подчеркивает разнообразие выбора для покупателей. Внедорожник, за исключением версии V, оснащается атмосферным бензиновым 6,2-литровым двигателем V8 L87, в то время как Escalade-V получает 6,2-литровый мотор V8 LT4 с наддувом, обеспечивая повышенную производительность.

Эти обновления демонстрируют стремление Cadillac к совершенствованию своей флагманской модели, предлагая клиентам как эстетические, так и технические улучшения. Новый цвет Vibrant White Tricoat, будучи премиальным вариантом, добавляет эксклюзивности в линейку, подчеркивая роскошный характер Escalade.