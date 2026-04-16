Honda приостановила продажи электромобилей в Великобритании

Японский автопроизводитель Honda временно лишился электромобилей на британском рынке, прекратив продажи своего единственного полностью электрического кроссовера e:Ny1. Это решение выглядит неожиданным, учитывая, что с 2026 года в рамках ZEV-мандата производители обязаны обеспечивать долю продаж электрокаров не менее 33%. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Ситуация связана с глобальными трудностями Honda в развитии электрического направления, что заставляет компанию пересматривать свою стратегию. Несмотря на активное развитие сегмента, бренд делает паузу, адаптируясь к новым рыночным условиям и, вероятно, пересматривая линейку для будущего соответствия требованиям.

В то же время, как стало известно, в конце мая Honda планирует запустить продажи компактного электрокара Honda Super-ON, что может указывать на корректировку планов без полного отказа от электрификации.