Honda начинает продажи нового электромобиля Insight

На японском рынке появился ограниченный тиражом в 3000 экземпляров электромобиль Honda Insight, предлагающий запас хода до 535 км по циклу WLTC. Его дизайн отличается выразительностью, а интерьер обеспечивает комфорт, высокую посадку и отличную обзорность для всех пассажиров. Модель оснащена интеллектуальным отоплением, системой ароматизации воздуха, декоративной подсветкой и аудиосистемой Bose, а также поддерживает четыре режима вождения: Normal, Sport, Eco и Snow. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Силовая установка включает компактный двигатель с высоким крутящим моментом и аккумулятор большого объёма, который можно зарядить до 80% примерно за 40 минут при использовании быстрой зарядки мощностью свыше 50 кВт. Электрокар также оборудован разъёмом Honda для вывода переменного тока, позволяя вырабатывать до 1500 Вт электроэнергии, что удобно для активного отдыха на природе. Стандартно в машине присутствует система Honda SENSING с функциями активной безопасности и помощи водителю.

Параллельно была представлена специальная серия Honda ON Limited Edition с белым салоном, доступная только через онлайн-магазин Honda ON. Стоимость новинки на рынке Японии составляет 5 500 000 иен, что подчёркивает её премиальный статус в линейке бренда.