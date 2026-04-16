Hyundai Creta King против Volkswagen Taigun GT Plus Sport: сравнение топовых версий

При сравнении топовых версий кроссоверов Hyundai Creta King и Volkswagen Taigun GT Plus Sport выяснилось, что корейская модель предлагает более богатое оснащение и разнообразие силовых установок, хотя и стоит дороже на индийском рынке. Внешне автомобили практически неотличимы: оба оснащены светодиодной оптикой, электроприводом зеркал, рейлингами на крыше, дворниками с датчиком дождя и бесключевым доступом, но лишены передних противотуманных фар и электропривода задней двери. Единственное визуальное различие — размер колес: у Creta 18-дюймовые диски, а у Taigun — 17-дюймовые. Об этом сообщает издание tarantas.news.

В салоне Creta демонстрирует явное преимущество благодаря более крупному сенсорному экрану, дополнительному беспроводному зарядному устройству на задней панели, аудиосистеме с восемью динамиками, режиму Boss и выдвижному столику на спинке сиденья. У Taigun есть лишь одно преимущество — беспроводные Apple CarPlay и Android Auto в стандартной комплектации, тогда как для Creta требуется адаптер. В остальном интерьеры схожи: оба кроссовера имеют панорамный люк, 10,25-дюймовый цифровой дисплей для водителя, задние дефлекторы кондиционера, передние сиденья с электроприводом и вентиляцией, кожзаменитель и круиз-контроль.

По безопасности Creta также превосходит конкурента, предлагая пакет ADAS второго уровня и камеру кругового обзора, которых нет у Taigun, где используется только камера заднего вида. Обе модели в топовых версиях оснащены шестью подушками безопасности, дисковыми тормозами, ABS с функцией распределения тормозных усилий, системой помощи при движении на подъеме и стабилизации. При этом краш-тесты Global NCAP показали, что дорестайлинговый Taigun получил пять звезд, а Creta — три.

Силовые агрегаты — еще одна сильная сторона Creta King, которая предлагает все доступные в линейке комбинации двигателей и коробок передач, включая атмосферные бензиновые, турбированные бензиновые и дизельные варианты. Taigun GT Plus Sport оснащается исключительно 1,5-литровым двигателем TSI с 7-ступенчатой коробкой DCT. Если сравнивать бензиновые турбодвигатели, то 1,5-литровый агрегат Creta выдает 160 л. с., что на 10 л. с. больше, чем у VW, при одинаковом крутящем моменте 250 Нм.

Таким образом, Hyundai Creta King с его расширенным списком функций, включая системы безопасности второго уровня и камеру кругового обзора, а также более широким выбором силовых установок, выглядит более сбалансированным предложением, несмотря на цену, которая на 60 000 рупий выше, чем у Volkswagen Taigun GT Plus Sport 1.5 TSI на рынке Индии.