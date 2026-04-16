Polestar предсказывает упадок гибридов

Электромобили постепенно вытесняют подключаемые гибриды, которые, по мнению представителей Polestar, становятся менее актуальными из-за сочетания недостатков обеих технологий. Управляющий директор компании в Австралии Скотт Мейнард отметил, что такие модели объединяют сложность электрических и бензиновых систем, что приводит к повышенным требованиям к обслуживанию и отсутствию нулевых выбросов. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Подключаемые гибриды, такие как Mitsubishi Outlander PHEV, способны проезжать до 80 километров на электротяге, но сохраняют топливный бак и двигатель, позволяя использовать их для дальних поездок без зависимости от зарядной инфраструктуры. Однако исследования показывают, что многие владельцы редко заряжают свои автомобили от сети, что снижает их экологические преимущества. Этот фактор, наряду с развитием возможностей электромобилей, способствует ускорению перехода к более чистым транспортным решениям.