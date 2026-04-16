Появились подробности о гоночных пакетах Z52 для Corvette Grand Sport 2027 года

Представлены пакеты Z52 для Corvette Grand Sport 2027: от 3500 до 20 695 долларов
Для Corvette Grand Sport 2027 года представлены два новых пакета Z52, предлагающие различные уровни производительности. Более доступный вариант Z52 Sport Performance за 3500 долларов включает улучшенную тормозную систему с шестипоршневыми передними и четырехпоршневыми задними суппортами, а также высокопроизводительные шины размером 275/30ZR20 спереди и 345/25ZR21 сзади. Этот пакет подходит для динамичной городской езды или периодических трековых заездов. Об этом сообщает издание tarantas.news.
Для максимальной производительности доступен пакет Z52 Track Performance Package стоимостью 20 695 долларов, который дополняет Sport версию карбон-керамическими тормозами с суппортами темно-серого металлика и шинами Michelin Pilot Sport Cup 2 R тех же размеров. В него также входят четырехцентровой выхлоп и аэродинамический обвес из углеродного волокна с карбоновой краской.
Оба пакета предлагаются для всех комплектаций Corvette Grand Sport 2027 года, включая 1LT, 2LT и 3LT, с кузовами купе или кабриолет. Некоторые элементы Track пакета можно приобрести отдельно для Sport версии.
Corvette Grand Sport 2027 года оснащается новым атмосферным бензиновым двигателем V8 LS6 объемом 6,7 литра и построен на платформе GM Y2.