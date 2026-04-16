Бренд Omoda представит в Пекине новый кроссовер Omoda 4

На предстоящем Пекинском международном автосалоне Omoda представит новый кроссовер Omoda 4.

Первый серийный образец сойдет с конвейера уже 26 апреля. Тестовый экземпляр ранее уже попадал в объективы шпионских фотокамер.

Кроссовер выделяется рельефными гранями, глухой передней частью с двухъярусной головной оптикой и полускрытыми дверными ручками.

В иерархии бренда новый SUV займет место ниже модели C5, став самым бюджетным автомобилем в линейке.

Официально габариты кузова пока не названы, но по ранее озвученным данным длина составит около 4,2 метра, а колесная база - 2,62 метра.

Важно подчеркнуть, что новинку ждут и в России, где она может появиться под названием Omoda C4.

Технические подробности, а также информация о комплектациях и ценах пока не раскрываются.

