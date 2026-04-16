Hongqi показал интерьер нового флагмана Guoya в преддверии премьеры в РФ

В преддверии премьеры флагманского седана Guoya в России бренд Hongqi рассекретил интерьер автомобиля.

© Российская Газета

Под капотом машины будет расположен V-образный 6-цилиндровый мотор, который будет работать в паре с полным приводом. Длина седана превышает 5,3 метра.

В КНР модель доступна также с более мощным четырехлитровым силовым агрегатом V8 мощностью 490 лошадиных сил.

Hongqi Golden Sunflower Guoya станет первым автомобилем из люксовой линейки бренда, который будет доступен для продажи за пределами КНР.

Облик Guoya выделяется массивной вертикальной решеткой радиатора и передними фарами в форме овала. Задняя оптика, напротив, стилизована под аутентичные китайские дворцовые фонари.

Внутреннее пространство Guoya спроектировано как персональный кабинет. В интерьере используются сорта натурального дерева и кожа Nappa тончайшей выделки.

Дизайн руля выполнен по мотивам древнего китайского орнамента.

Продажи машины стартуют в первом полугодии 2026 года. Цены и комплектации будут объявлены в преддверии начала продаж.

