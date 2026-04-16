Ford признали самым проблемным производителем автомобилей

iSeeCars перечислил 10 автобрендов с наибольшим количеством отзывных кампаний. Исследование, проведенное аналитическим агентством, основано на данных Национального управления безопасностью дорожного движения США (NHTSA) за последний год и прогнозах на 30-летний срок службы автомобилей.

Согласно отчету, самым проблемным производителем признан Ford. За период с апреля 2025-го по март 2026 года американский автогигант и его люксовый суббренд Lincoln отозвали для ремонта почти 20 млн автомобилей — больше, чем все остальные марки вместе взятые.

Второе место с огромным отрывом заняла Toyota (около 4,1 млн отзывов), а замкнула тройку Chrysler (Stellantis), отозвавший 3,4 млн машин.

В список также вошли Hyundai (1,85 млн машин), Nissan (1,55 млн), Subaru (1,2 млн), General Motors (1,16 млн), Honda (935 тыс.), Volvo (845 тыс.) и Volkswagen (836 тыс.).