Nissan планирует выпустить сверхбюджетный седан

Nissan выпустит дешевый седан на замену модели Versa. Nissan подтвердил намерение выпустить дешевый автомобиль, но предупреждает, что пошлины делают эту задачу почти невыполнимой.

Генеральный директор компании Иван Эспиноса в ходе презентации амбициозного плана возрождения заявил, что спрос на ультрадоступные машины, подобные Versa за $ 18 тыс. (модель была снята с продаж в США в 2025 году), по-прежнему высок.

«Я считаю, что рынок есть, и мы все еще видим спрос. Но контекст делает его очень сложным. Вопрос в том, как выйти на правильную цену», — сказал Эспиноса.

Основное препятствие — тарифы, которые делают экономически неоправданным производство бюджетных моделей. Тем не менее Nissan продолжает изучать возможность выпуска автомобиля ценой на уровне современного Kicks.

Кроме того, глава компании выразил уверенность, что седаны не умерли: «Я думаю, для седанов еще есть место».