Россияне стали чаще заказывать отчеты о состоянии машин с пробегом

«Автотека»: спрос на проверку истории б/у Haval Jolion вырос в 2,7 раза.

Китайский кроссовер Haval Jolion не просто лидирует среди новинок – он уверенно набирает обороты и на вторичном рынке. По данным сервиса «Автотека» (проект «Авито»), в первые три месяца 2026 года количество запросов отчётов об истории именно этой модели с пробегом подскочило в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вообще, интерес к проверке подержанных машин в целом вырос на 19%, но динамика по Jolion оказалась самой впечатляющей.

Резкий рост спроса на проверку коснулся и других популярных моделей. К примеру, отчёты по Audi Q5 стали запрашивать на 58% чаще, по Honda CR-V – на 54%, а Lexus LX и Hyundai ix35 с Subaru Forester прибавили по 46-52%. В десятку лидеров по приросту также вошли Mitsubishi Outlander (+45%), Renault Duster, Nissan X-Trail и Hyundai Tucson, где показатель увеличился на 44% для каждой модели.

При этом чаще всего в I квартале отчеты приобретали потенциальные покупатели Renault Duster: было проверено 77% объявлений с этой моделью, что на 11 процентных пунктов (п. п.) больше, чем годом ранее. За Duster следуют Mitsubishi Pajero Sport (73,6%), Volvo XC60 (73,5%), Renault Sandero Stepway (73,3%) и Kia Rio (73%). Высокий интерес пользователи также проявляли к Volvo XC90, Skoda Kodiaq, Suzuki Grand Vitara, Kia Soul и Renault Sandero.