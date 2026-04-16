Друг Macan насобирал штрафов на имя певца

Друг Macan получил штрафов на 120 тыс. рублей, когда ездил по Москве на BMW M5 музыканта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

© Газета.Ru

«Перед уходом в армию Андрей Косолапов пытался продать машину, но не вышло, поэтому дал приятелю покататься. Тот радостно ездит до сих пор и стабильно собирает штрафы по 30-35к в месяц. Платить их никто не спешит, долг растет», – говорится в публикации.

По данным канала, основная часть нарушений — жесткие превышения скорости, часто более чем на 80 км/ч. Камеры регулярно фиксируют автомобиль на маршрутах в сторону Мытищ и на Симферопольском шоссе.

