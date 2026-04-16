В России продают гибрид автобуса ПАЗ и седана Toyota

В продаже замечен автодом на базе автобуса ПАЗ с агрегатами Toyota. Журнал Motor обратил внимание на объявление, в котором владелец продаёт автодом на базе автобуса марки ПАЗ. При этом машина была переработана: вместо бензинового двигателя марки ЗМЗ экземпляр укомплектован мотором Toyota.

В салоне кемпера имеются двуспальная кровать, кухонный гарнитур, обеденная зона и другое необходимое для комфортабельных путешествий оборудование.

Машина, имея окраску матовой зелёной эмалью, больше напоминает автомобиль спецслужб. Автор объявления предлгает обсудить стоимость проекта индивидуально.

В качестве силового агрегата выступает 4,3-литровый V8 двигатель Toyota 3UZ-FE. Такие собирали на предприятии в Японии с 2000 по 2013 год и устанавливали на заднеприводные модели.

В основе автодома лежит ПАЗ-3206 — полноприводный автобус малого класса. Его передний и задний ведущий мосты имеют кулачковые дифференциалы повышенного трения.

