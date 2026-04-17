Новый MG4 получил функцию искусственного интеллекта

Компания SAIC официально представила обновленный электромобиль MG4 2026 года. Мировая премьера модели состоится на предстоящем Пекинском автосалоне, сообщает Carnewschina.
Экстерьер сохранил фирменный дизайн марки, но получил обновленные фары, сегментированную переднюю «губу» и индикатор статуса систем помощи водителю.
В салоне появились новые цвета отделки Yacht Blue и Midnight Purple, подсветка, синхронизированная с музыкой, скрытые дефлекторы вентиляции, 8,8-дюймовая приборная панель и 15,6-дюймовый центральный экран с разрешением 2.5K.
В мультимедиа интегрирована AI-модель Doubao 3.0, позволяющая управлять функциями голосом. Система распознает команды из четырех зон салона одновременно и управляет люком, кондиционером и музыкой. Передние сиденья получили 8-точечный массаж, вентиляцию и подогрев.
MG4 2026 оснащен автопилотом L2+ от Horizon Robotics с автоматическим перестроением, удержанием полосы и сменой ряда по сигналу поворотников.
Доступны две версии: электрическая и с жидко-твердотельной батареей. Электроверсия выдает 161 л.с. и 250 Нм. Батареи на 42,8 и 53,9 кВт·ч обеспечивают запас хода 437 и 530 км (CLTC). Версия с жидко-твердотельной батареей может проехать 510 км. Поддерживается быстрая зарядка: с 30% до 80% за 18 минут.