В России появился особо крутой M-Hero 817

Россиянам предложили особо крутой внедорожник M-Hero 817. В столице появился брутальный китайский внедорожник в специальном варианте исполнения. Автомобиль 2026 года выпуска полностью русифицирован, а первые «живые» машины в серебристом и зелёном оттенках уже появились в автосалоне E.N.Cars в Москве.

© Quto.ru

Размеры вездехода составляют 5100 х 1998 х 1899 мм в длину, ширину и высоту соответственно.

В движение новинку приводит 550-сильная гибридная силовая установка, включающая 1,5-литровый наддувный двигатель и пару электромоторов. Агрегаты обеспечивают разгон до «сотни» за 5,2 секунды, а максималка достигает 180 км/ч.

Питаются моторы от литий-железо-фосфатного аккумулятора ёмкостью 32 кВтч, на одном заряде которого внедорожник проезжает до 140 км. Суммарный же запас хода достигает 1 300 км, а расход топлива равен 7,3 литра бензина на 100 км пути.

© E.N. Cars

© E.N. Cars

© E.N. Cars

© E.N. Cars

© E.N. Cars

Новинка оснащается адаптивной пневмоподвеской, полноуправляемым шасси с поворачивающими до 10 градусов задними колёсами, доводчиками всех дверей, матричной светодиодной оптикой, передними креслами с подогревом, вентиляцией и массажем, а также подогревом задних сидений и руля, медиасистемой от Huawei с поддержкой Apple CarPlay, акустикой Dynaudio с 18 динамиками, адаптивным круиз-контролем с распознаванием дорожных знаков, холодильником, двумя розетками на 220В.

Автомобиль полностью русифицирован, он способен буксировать прицепы массой до 2,5 тонн и преодолевать броды глубиной до 90 см.

Стоимость M-Hero 817 в E.N. Cars составляет 7 490 000 рублей, под заказ — 6 990 000 рублей.